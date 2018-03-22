Всероссийскую конференцию организуют в психолого-педагогическом университете 

В Московском государственном психолого-педагогическом университете 5 апреля организуют Всероссийскую научно-практическую конференцию.
Мероприятие получит название «Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Во время конференции участники обсудят основные проблемы в работе тьютором. Кроме того, гостей мероприятия ждут различные мастер-классы, сообщили на официальном сайте учебного заведения.
Конференцию организуют по адресу: улица Сретенка, дом 29, аудитория 506.