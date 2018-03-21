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МТППК получит постоянный парк «Ласточек» из десяти составов до конца марта
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МТППК получит постоянный парк «Ласточек» из десяти составов до конца марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания получит постоянный парк «Ласточек» из 10 десятивагоных составов до конца марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе компании.
«До конца марта за Московско-Тверской ППК будет закреплен постоянный парк «Ласточек». Сейчас он формируется вместе с дирекцией скоростного сообщения ОАО «РЖД». Уже известно, что это будет 10 десятивагонных составов. Закрепленные поезда будут иметь компоновку «3+2», оптимальную для комфортного размещения в салоне максимального количества пассажиров», — сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что компоновка «3+2» предпочтительнее. «Ласточки» с четырьмя сиденьями в ряду, безусловно, просторнее, однако в них большей части пассажиров приходится ехать стоя. Формирование закрепленного за нами парка позволит избежать выхода на маршрут поездов с «неудобной» для пригородных перевозок компановкой», — сообщили в пресс-службе МТ ППК.
Там также отметили, что закрепленный парк «Ласточек» позволит компании оптимизировать процесс обслуживания подвижного состава.
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