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В Приморье орудуют мошенники
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В Приморье орудуют мошенники 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции обратилась 26-летняя жительница села Камень-Рыболова. Потерпевшая заявила о том, что обманным путем с ее банковской карты сняли 42 тысячи рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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