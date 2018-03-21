Ограничение на движение грузовиков по улицам введут в Ижевске в апреле

Ижевск. Удмуртия . Ограничение на движение грузовиков по улицам введут в Ижевске в апреле. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Тюрин

Согласно документу, ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля на дорогах общего пользования местного значения для грузовиков, чьи полная масса и осевые нагрузки превышают допустимые.

«Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

— на международные перевозки грузов;

— на пассажирские перевозки автобусами и троллейбусами, в том числе международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку сельскохозяйственной техники;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — говорится в документе.

Кроме того, в летний период — с 20 мая по 31 августа — также будут действовать ограничения в тех случаях, когда столбики термометров преодолеют отметку в 32 градуса по Цельсию.