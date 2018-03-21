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Ограничение на движение грузовиков по улицам введут в Ижевске в апреле
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Ограничение на движение грузовиков по улицам введут в Ижевске в апреле 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ограничение на движение грузовиков по улицам введут в Ижевске в апреле. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Тюрин.
Согласно документу, ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля на дорогах общего пользования местного значения для грузовиков, чьи полная масса и осевые нагрузки превышают допустимые.
«Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
— на международные перевозки грузов;
— на пассажирские перевозки автобусами и троллейбусами, в том числе международные;
— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;
— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
— на транспортировку сельскохозяйственной техники;
— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — говорится в документе.
Кроме того, в летний период — с 20 мая по 31 августа — также будут действовать ограничения в тех случаях, когда столбики термометров преодолеют отметку в 32 градуса по Цельсию.
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