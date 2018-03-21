Экс-борец с контрабандой не удивился аресту замначальника таможни на Дальнем Востоке

В эфире НСН экс-замначальника главного управления по борьбе с контрабандой ФТС, адвокат Марат Файзулин отметил, что эффективность борьбы с коррупцией в таможенных органах на сегодняшний день сводится к нулю (слушайте аудио).

Эксперт: Новые правила доставки не улучшат качество работы таможни «Таможенные органы, органы дорожной полиции налоговые органы во всем мире — это наиболее коррупционноёмкие ведомства в силу того, что их задачи связаны с взысканием сумм. В данном случае — это взимание таможенных платежей. Соответственно, есть возможность злоупотребления служебным положением. Другой вопрос — как ведется борьба с коррупционными проявлениями. В таможенных органах есть управление собственной безопасности, но я не считаю его эффективным. Борьба с коррупцией изнутри неэффективна во всех органах», — считает эксперт.

Федоров стал фигурантом уголовного дела, в рамках расследования которого ранее были арестованы глава ЗАО «Дальзавод Терминал» Родион Тихонов, четверо связанных с ним предпринимателя и замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко, пишет «Коммерсант». По предварительным данным, ущерб от деятельности организованной преступной группировки может исчисляться сотнями миллионов недополученных таможенных платежей.