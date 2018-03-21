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Алтайское Заксобрание поддержало отмену деклараций для муниципальных депутатов
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Алтайское Заксобрание поддержало отмену деклараций для муниципальных депутатов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Алтайского края поддерживает законопроект об отмене декларирования доходов сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, следует из направленного в Госдуму отзыва.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции завершает сбор отзывов на законопроект об отмене обязательной ежегодной подачи декларации депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе.
«Концепция законопроекта поддерживается», — говорится в отзыве Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Он назначен соисполнителем подготовки законопроекта к первому чтению.
«Депутатов в глубинке не хватает, они сдают мандаты из-за сложностей с декларациями, — говорит председатель краевого комитета по правовой политике Андрей Осипов. — Нужно помнить о банковских счетах, даже пустых, точно указывать номера свидетельств о собственности и её адресах, ездить по банкам за справками».
В отзыве говорится, что работа «освобождённого», без зарплаты, депутата на селе и так проводится на энтузиазме. И что декларации надо отменять не только для сельских, а и для районных депутатов, за исключением работающих на постоянной основе и получающих зарплату из муниципального бюджета.
Поправки о либерализации законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам» внесены федеральными парламентариями 24 января.
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