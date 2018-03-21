Алтайское Заксобрание поддержало отмену деклараций для муниципальных депутатов

Заксобрание Алтайского края поддерживает законопроект об отмене декларирования доходов сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, следует из направленного в Госдуму отзыва.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции завершает сбор отзывов на законопроект об отмене обязательной ежегодной подачи декларации депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе.

«Концепция законопроекта поддерживается», — говорится в отзыве Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Он назначен соисполнителем подготовки законопроекта к первому чтению.

«Депутатов в глубинке не хватает, они сдают мандаты из-за сложностей с декларациями, — говорит председатель краевого комитета по правовой политике Андрей Осипов . — Нужно помнить о банковских счетах, даже пустых, точно указывать номера свидетельств о собственности и её адресах, ездить по банкам за справками».

В отзыве говорится, что работа «освобождённого», без зарплаты, депутата на селе и так проводится на энтузиазме. И что декларации надо отменять не только для сельских, а и для районных депутатов, за исключением работающих на постоянной основе и получающих зарплату из муниципального бюджета.

Поправки о либерализации законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам» внесены федеральными парламентариями 24 января.