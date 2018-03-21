Лавина с крыши. В Бодайбинском районе девушка 4 часа пролежала под снегом

Зима в Сибири в этом году выдалась рекордно снежной, поэтому ленты новостей Иркутской области в марте пестрят сообщениями о пострадавших от падающих с крыш ледяных глыб, сугробов и сосулек, которые никто вовремя не убрал.

В снежном плену

Сестра одной из таких жертв обратилась в «АиФ-Иркутск» . Девушка рассказала, что её родственницу Анастасию, которая живёт в посёлке Артёмовский , что в 70-и километрах от Бодайбо , накрыло снежной «лавиной», которая сошла с крыши одного из домов. По-другому этот снегопад и не назовёшь — от удара снежной глыбы девушка потеряла сознание и пролежала под упавшим на неё сугробом около четырёх часов. Несчастье случилось 20 марта.

«Моя сестра должна была прийти в местную школу к 16:00 часам, но так и не появилась ни в учреждении, ни дома. Тревогу забил её муж, когда вернулся домой с работы. Зная путь, которым она обычно ходит, отправился на поиски Насти и, увидев по дороге огромный сугроб, понял, что она может быть под снегом и вытащил её», — рассказывает — сестра пострадавшей Ирина.

По её словам, девушку доставили в реанимацию районной больницы Бодайбо, где она пришла в сознание.

«Сейчас врачи говорят, что её состояние удовлетворительное, когда мы с ней общались, она была под капельницей. Жалуется на боли в грудной клетке, в ногах и онемение пальцев. Но она в сознании, адекватно отвечает на вопросы. О произошедшем помнит смутно, большую часть времени была без сознания», — говорит Ирина

«Механизмов нет»

Как выяснил корреспондент «АиФ-Иркутск», снег на жительницу посёлка сошёл с одноэтажного здания по улице Артёмовской, которое нельзя однозначно называть ни жилым, ни административным. Раньше дом занимала музыкальная школа, теперь — половина его отдана под жильё, половина — под больницу посёлка.

«Дорога возле этого дома — проходное место, рядом располагается школа, по ней часто ходят дети. Я обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на проблему неубранного снега на крышах зданий, при падении которого страдают люди», — написала Ирина.

В администрации Бодайбо и района корреспонденту «АиФ-Иркутск» заявили, что снег упал на жительницу посёлка с крыши «частной» стороны дома. К тому времени со стороны больницы сугроба уже не было — то ли он съехал сам, по счастливой случайности никого не задев, то ли его убрали поселковые власти. В это верится с трудом — на фотографиях, которые прислала Ирина видно: на крыше школы тоже красуются сугробы, до которых руки у коммунальщиков не дошли.

А если дом жилой и, как говорят чиновники «не включён в перечень муниципального имущества», то и убирать снег с него должен собственник.

На вопрос о том, могли ли власти повлиять на хозяина дома, в администрации Артёмовского поселения ответили, что таких механизмов нет, разве что можно было попросить владельца здания почистить крышу, объяснив, что снег на ней представляет опасность для людей.

«Теперь, видимо, будем всем объяснять, других инструментов у нас нет», — сказали в администрации посёлка.