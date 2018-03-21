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Дочь Валерия Меладзе впервые показала, как выглядела до похудения
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Дочь Валерия Меладзе впервые показала, как выглядела до похудения 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@sofikomeladzeДочь Валерия Меладзе впервые показала, как выглядела до похуденияСредняя дочь Валерия Меладзе (52) от первого брака Софико (18), как оказалось, не всегда была стройной. Девушка неожиданно поделилась у себя в Instagram фото четырехлетней давности. На снимке девушка явно с лишними килограммами: 5 января 2014 года— БОЛЬШОЕ турне по Италии с моими 5 подбородками))) молодость никого не щадит.
Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) 20 Мар 2018 в 4:11 PDT  Подписчики с трудом узнали Софико и похвалили ее за самоиронию и силу воли: «Да ладно, это правда ты? Не может быть!», «Я аплодирую стоя такой силе воли!», «Вас сложно представить толстой, неужели это вы? потрясающе!». Однако судя по другим архивным фото Софико, она действительно была девушкой с формами. Например, ниже ее студенческий снимок (Софико учится на втором курсе МГИМО). Однако некоторое время назад дочь Валерия Меладзе смогла похудеть и сейчас находится в прекрасной форме. Напомним, несмотря на болезненный развод родителей, дочери певца от первого брака продолжают с ним общаться. Софико говорила в интервью: Все дети, которые попали в такую же ситуацию, поймут меня. Мы с мамой много говорили об этом, а она для меня — один из главных примеров в жизни. Вместе с мамой и сестрами мы смогли пережить эту непростую ситуацию.
Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) 1 Сен 2017 в 2:46 PDT  Публикация от Sofiko (@sofikomeladze) 19 Июл 2017 в 11:59 PDT
Лиза: последние новости
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