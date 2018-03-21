Политолог: Трамп совершил героический поступок, поздравив Путина

"Трамп совершил героический шаг, потому что его преследуют за каждое доброе слово о России, о Путине. Ему надо быть очень ловким и находить слова, чтобы поздравить с победой. С этой точки зрения это было героическое усилие. То, что он справился за два дня, — это говорит о его смелости, решительности, боевом духе", — сказал Игорь Бунин.

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