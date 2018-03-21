Внучка Иосифа Сталина стала ясновидящей, поборов рак 

Наследницу Светланы Аллилуевой при рождении назвали Ольгой Питерс. Как известно, дочь Иосифа Сталина эмигрировала в Америку еще до беременности. Теперь Ольгу зовут Крис Эванс и она живет в Портланде, где владеет небольшим антикварным магазином. Сейчас ей уже 47 лет и она местная знаменитость. Два года назад у женщины обнаружили рак груди. Ее медицинская страховка не покрывала лечение, поэтому она была вынуждена сидеть в длинных очередях, там у нее впервые проявился дар ясновидения.
Теперь Крис может предсказывать как незначительные события, так и катастрофы. Обычно видения приходят к ней утром и тогда она идет к карте, а палец сам указывает на место, где скоро произойдет нечто жуткое. Женщина почти не разговаривает по-русски, и до недавнего времени ее знаменитый дедушка был для нее лишь известной персоной из далекой страны. Однако открыв в себе необычные силы, она получила и связь с другим миром. Теперь Эванс считает, что Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. Также она уверяет, что если снесут дачу ее дедушки, то начнется третья мировая война.
Крис Эванс всегда выглядит необычно / фото: Facebook.com Это видение к ней пришло недавно ночью с 1 на 2 марта. Крис уверена, что именно в эти дни скончался Сталин, а не 5 марта, как все думают. Давая недавно интервью она рассказала, что другие ясновидящие подтвердили ее заявление о даче Сталина, а также она заверила, что этот факт известен ее российским коллегам, поэтому дачу никто не тронул после смерти ее хозяина, сообщает EG.ru. Эванс получила известность благодаря своим способностям, а из-за ее экстравагантного стиля женщину стали называть ведьмой.