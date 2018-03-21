Внучка Иосифа Сталина стала ясновидящей, поборов рак

Наследницу Светланы Аллилуевой при рождении назвали Ольгой Питерс. Как известно, дочь Иосифа Сталина эмигрировала в Америку еще до беременности. Теперь Ольгу зовут Крис Эванс и она живет в Портланде, где владеет небольшим антикварным магазином. Сейчас ей уже 47 лет и она местная знаменитость. Два года назад у женщины обнаружили рак груди. Ее медицинская страховка не покрывала лечение, поэтому она была вынуждена сидеть в длинных очередях, там у нее впервые проявился дар ясновидения.

Теперь Крис может предсказывать как незначительные события, так и катастрофы. Обычно видения приходят к ней утром и тогда она идет к карте, а палец сам указывает на место, где скоро произойдет нечто жуткое. Женщина почти не разговаривает по-русски, и до недавнего времени ее знаменитый дедушка был для нее лишь известной персоной из далекой страны. Однако открыв в себе необычные силы, она получила и связь с другим миром. Теперь Эванс считает, что Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. Также она уверяет, что если снесут дачу ее дедушки, то начнется третья мировая война.