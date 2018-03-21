В Самаре появятся экспертные архитектурные советы

К примеру, предложили проводить больше открытых архитектурных конкурсов по разработке проектов благоустройства общественных зон, строительству новых объектов и созданию скульптурных композиций, разработать местные нормативы градостроительного проектирования, создать специализированные экспертные советы и провести реорганизацию органов, отвечающих за градостроительство и архитектуру.

По словам архитекторов, эти шаги смогут поднять статус профессии и дать новый толчок в развитии города.

"Мы предлагаем создать экспертные советы, которые бы до заседания комиссии по застройке и землепользованию или перед заседанием Градостроительного совета обсуждали самые непростые вопросы, к примеру, вопросы об отклонении от предельных параметров при строительстве в историческом центре. Тогда при принятии окончательного решения городские власти смогут опираться не только на мнение общественности, полученное в ходе публичных слушаний, но и на мнение специалистов", — сказал член правления самарского Союза архитекторов Леонид Кудеров.

В ближайшее время Союз архитекторов совместно с департаментом градостроительства подготовит перечень направлений, в соответствии с которым будут созданы экспертные советы, и определит состав их участников.

Кроме того, на встрече архитекторы предложили разработать муниципальные нормативы градостроительного проектирования. Этот долгожданный для всего архитектурного сообщества и строительной отрасли документ позволит учесть потребность конкретных городских территорий в объектах социальной сферы, инженерной инфраструктуре, а также определить допустимую плотность застройки и необходимые меры по благоустройству.

На встрече также поднимался вопрос о корректировке и реализации Генерального плана города. Архитекторы предложили создать в департаменте градостроительства Управление территориального планирования. По их мнению, наличие проектного ядра в структуре департамента позволит вести постоянный анализ актуальности Генплана, а также контролировать его реализацию.