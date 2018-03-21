Сто лет «Панасоник»: производство, по которому предсказывают развитие японской экономики

Фирма «Панасоник» (Panasonic) отмечает в марте столетие своего создания. Японский производитель электротехнических товаров сформировал соответствующий мировой рынок, а производимые им сейчас товары закладывают основы совершено нового будущего.

Основатель фирмы Коносуке Мацусита открыл промышленную мастерскую в городе Осака , выпускавшую электротовары повседневного спроса. Хитом продаж стали электрические розетки. Еще до войны предприятие стало акционерным обществом и было переименовано в «Мацусита Дэнки Сангё» (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.). После войны оно также выпускало бытовую электротехнику, распространяя по всей стране такие новинки, как стиральные машины и телевизоры.

Японские производители бытовой электроники совершили скачок в мировом масштабе, в основе чего лежала сильная конкуренция. «Сони» (Sony) разработала такие инновационные продукты, как магнитофоны и видеоплейеры, а «Шарп» (Sharp) выпустила первый отечественный телевизор.

После того, как другие компании впервые выпустили свою ставшую популярной продукцию, «Панасоник» представила свои собственные разработки, захватив свою долю рынка. Успех был обеспечен разветвленной сетью продаж и технологией массового производства.

На этом фундаменте возникла и существует философия менеджмента Коносуке. Его называют «богом управления» за внедрение различных принципов, в основе которых лежит так называемая «философия водоснабжения». Смысл состоит в том, чтобы поставлять большое количество стандартных по цене продуктов, как водопроводная вода поставляется по трубе.

Это также привело к возникновению японского стиля управления, в результате которого была обеспечена стабильная занятость работников. Прогресс в этом отношении, достигнутый фирмой «Панасоник» характерен не только для послевоенного развития бытовой электроники, но и для всей японской промышленности.

Дэн Сяопин 40 лет назад будучи заместителем премьер-министра Китая , посетил одно из предприятий Мацусита. В следующем году г-н Коносуке, находясь в Китае, пообещал техническую поддержку, что в дальнейшем активизировало модернизацию китайской промышленности.

Однако с 1990-х годов, японская электротехническая промышленность стала отставать из-за повышения обменного курса иены и более низких затрат на рабочую силу у конкурирующих азиатских компаний.

«Тосиба» (Toshiba) недавно продала свою дочернюю телевизионную компанию китайским производителям, а «Шарп» была целиком приобретена фирмой «Хонхайсэй» (Hon Hai Sei Industrial Co., Ltd) на Тайване. Огромные инвестиции «Панасоник» в плазменные телевизионные панели не спасли ее от конкуренции с ЖК-телевизорами.

Новый президент «Панасоник» Кадзухиро Цуга делает ставку на создание новой продукции помимо бытовой техники — на так называемый курс «дацу-кадэн». Его использование в таких прибыльных направлениях, как автомобилестроение и жилищное строительство, резко повысило доходность компании. Однако невозможность определить дальнейшие направления развития бизнеса, указывает на неясные перспективы производства.