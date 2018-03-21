В аквапарк в Чанах стоят в очереди из соседних районов

Напомним, водный крытый круглогодичный парк с аттракционами, водяными горками, бассейнами открылся в районе в ноябре прошлого года. Он стал третьим в регионе аквапарком.

Построили водно-развлекательный комплекс на территории санатория «Озеро Карачи». Он сразу стал местом притяжения не только для чановцев, но гостей из Барабинского, Куйбышевского, Татарского, Венгеровского, Усть-Таркского, Кыштовского районов. На площади около 2 тысяч квадратных метров есть, где развернуться — два бассейна, водные аттракционы, горки и бани.

— Чаще всего у нас отдыхают семьями. Я бы сказал, что не только дети хотят порезвиться и скатиться с горки в воду, но и взрослые. Из других районов приезжают большими группами. В выходные дни во «Фламинго» очередь, — рассказал VN.ru менеджер по маркетингу и рекламе санатория «Озеро Карачи» Роман Матюк.

— Отдыхали в аквапарке на длинные выходные 8 марта, — рассказали кыштовчане. — Для нас это намного дешевле, чем съездить в новосибирский аквапарк, там мы не были ни разу, и вряд ли поедем когда-нибудь. Здесь три час на машине, на бензин скинулись с соседями — и на месте. И домой уехали в этот же день. Рады за соседей, у них такой санаторий замечательный, работа у людей есть, почти городские удобства.

Развлечение в аквапарке «Фламинго» стоит от 150 рублей с человека за час. Между тем, посещение «Аквамира» в Новосибирске по тарифу «Все включено» на полный день стоит 1650 рублей для взрослых и 1450 рублей для детей в выходные дни. 1900 и 1600 рублей, соответственно, в праздничные дни.

Если сравнивать с Москвой , то там взрослый билет «Аквапарк+термы» на весь день в столичный «Мореон» будет стоить 2250 рублей. Это в будни. В выходные ценник поднимается до 2950 рублей — взрослый, и 2150 рублей — детский.

В том, что на территории поселка Озеро Карачи открылся еще и аквапарк, местные жители видят пока только плюсы: увеличение покупательского спроса в местных магазинах за счет отдыхающих в водно-развлекательном комплексе и санатории, также отдых, доступный по средствам сельчанам, а главное — это дополнительные рабочие места.

Как пояснил директор санатория «Озеро Карачи» Виктор Салин, только в аквапарке «Фламинго» занято 35 человек, в санатории — 308 человек, на предприятии ООО «Карачинский источник» — около 500. Приоритет в трудоустройстве всегда отдают жителям сельсовета. На работу сюда приезжают из других муниципальных образований Чановского района, а также Барабинского и Северного.

Местные жители отмечают, что за последние годы в сельсовете, где сейчас проживает около 3000 человек, а тем более в курортном поселке Озеро-Карачи, не только нет оттока местного населения, но с каждым годом его численность только растет.