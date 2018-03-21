Ещё
Беременная Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беременная Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитриенко готовятся стать родителями в первый раз — совсем скоро на свет появится их дочка. Имя малышки родители пока что не хотят говорить — известно, что Ольга выбрала для дочери довольно редкое и необычное имя.
Отметим, что почти всю беременность Ольга провела на телепроекте под прицелом фотокамер, но недавно все же покинула периметр вместе с мужем, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к родам и воспитанию наследницы. Сейчас Рапунцель занимается последними важными приготовлениями к появлению на свет дочери и уже закупила почти все необходимые вещи.
Многие поклонники считают, что Ольга слишком рано начала покупать одежду для малышки — по мнению некоторых пользователей, это плохая примета. Рапунцель считает, что нужно подготовить все заранее, так как после рождения первенца ей будет не до похода по магазинам.
"И знайте: я не верю в приметы, да ну эти все суеверия и предрассудки. Я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься? С ребенком потом носиться по магазинам? Не, ну если у вас, конечно, есть кто вам может помочь, родители или няня, ради Бога, я рада за вас, но я считаю сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи. Нам, беременяшкам, важны положительные эмоции. Мой Муж тоже принимает в этом участие», — обратилась к подписчикам Рапунцель.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1738619299152517076_521794724"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.096875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.096875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Максим Фадеев похудел на 42 килограмма с помощью особой диеты Андрей Малахов показал редкое архивное фото с молодой Екатериной Стриженовой Борис Корчевников провел «летучку» на кушетке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию299
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов571
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье56
Назван главный итог звонка Трампа Путину250
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение