Беременная Ольга Рапунцель начала закупать вещи для будущей дочери

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитриенко готовятся стать родителями в первый раз — совсем скоро на свет появится их дочка. Имя малышки родители пока что не хотят говорить — известно, что Ольга выбрала для дочери довольно редкое и необычное имя.

Отметим, что почти всю беременность Ольга провела на телепроекте под прицелом фотокамер, но недавно все же покинула периметр вместе с мужем, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к родам и воспитанию наследницы. Сейчас Рапунцель занимается последними важными приготовлениями к появлению на свет дочери и уже закупила почти все необходимые вещи.

Многие поклонники считают, что Ольга слишком рано начала покупать одежду для малышки — по мнению некоторых пользователей, это плохая примета. Рапунцель считает, что нужно подготовить все заранее, так как после рождения первенца ей будет не до похода по магазинам.

"И знайте: я не верю в приметы, да ну эти все суеверия и предрассудки. Я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься? С ребенком потом носиться по магазинам? Не, ну если у вас, конечно, есть кто вам может помочь, родители или няня, ради Бога, я рада за вас, но я считаю сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи. Нам, беременяшкам, важны положительные эмоции. Мой Муж тоже принимает в этом участие», — обратилась к подписчикам Рапунцель.

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