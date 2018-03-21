В Салехарде — мозговой штурм. Обсуждается стратегия развития Ямала до 2030 года

Её участники — члены правительства ЯНАО, руководители и специалисты окружных департаментов и администраций муниципалитетов, государственных учреждений, федеральных органов власти, депутаты Законодательного Собрания ЯНАО. Им предстоит получить установку на проектную работу, прослушать лекции о трендах развития глобальных энергетических рынков и стратегического развития России , стратегическом планировании в регионах, развитии человеческого капитала в эпоху цифровизации и другие. Учёбу проводят ведущие аналитики страны.

Открывая сессию, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подчеркнул важность мероприятия как основу для будущей работы и отметил, что Ямал является лидером среди субъектов РФ по многим экономическим показателям, но президент РФ поставил перед регионами ещё большую задачу.

«Плана реализации нет ещё ни у одного субъекта РФ, — сказал губернатор. — Все, безусловно, должны взвесить силы и средства, посмотреть, какой мы можем сделать прорыв, что изменить в экономике, какую провести диверсификацию. У нас впереди реализация Северного широтного хода, железной дороги Бованенково — Сабетта, в связи с этим необходимо подумать, какие внести коррективы, изменения, какие создать рабочие места. Для этого нужен мозговой штурм, мы с вами должны быть помощниками президенту в этом прорыве».

Директор департамента экономики Светлана Гусева в комментариях журналистам отметила, что на установочной сессии преподают стратеги, имеющие право принимать решения, владеющие сведениями о направлениях развития той или иной деятельности.

«Мы пригласили представителей научного сообщества, аналитиков для того, чтобы нас погрузили в тему основных общемировых и общероссийских трендов развития того или иного вопроса, ключевых подходов в разработке стратегии, — сказала Светлана Гусева. — Мы должны все вместе, в едином ключе определить и согласовать между собой основные приоритеты, показатели, к которым будем стремиться до 2030 года и наметить основной план мероприятий. В этом заключается суть проектной работы и всей этой сессии».