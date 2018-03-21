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Численность популяции тонкинских гульманов в пров. Гуйчжоу достигла 854 особей
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Численность популяции тонкинских гульманов в пров. Гуйчжоу достигла 854 особей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гуйян, 21 марта /Синьхуа/ — В настоящее время на планете насчитывается около 2000 особей исчезающего вида диких тонкинских гульманов, из которых 1500 обитают на территории Китая, в частности численность популяции редких приматов в пров. Гуйчжоу достигла 854 особей. Об этом заявил начальник управления государственного заповедника Маянхэ /пров. Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ У Анькан.
По его словам, заповедник Маянхэ уникален, как по плотности приматов этого вида в ареале, так и по численности популяции. Здесь обитает 72 стаи числом 554 особи.
В последние годы для оптимизации условий обитания тонкинских гульманов заповедник Маянхэ инвестировал свыше миллиона юаней на развитие экоиндустрий по выращиванию чая, орехов, фиников в примыкающих к заповеднику районах. В период с 2009 по 2017 год было выделено более 24 млн юаней в виде субсидий на восстановление экологии лесов.
Как стало известно, в 2008 году Всемирный союз охраны природы включил тонкинских гульманов в список животных, находящихся на грани исчезновения. В Китае эти редкие приматы обитают на территории пров. Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанского автономного района, города центрального подчинения Чунцин и других мест, и находятся под государственной охраной первой категории. -0-
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