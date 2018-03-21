Численность популяции тонкинских гульманов в пров. Гуйчжоу достигла 854 особей

Гуйян, 21 марта / Синьхуа / — В настоящее время на планете насчитывается около 2000 особей исчезающего вида диких тонкинских гульманов, из которых 1500 обитают на территории Китая , в частности численность популяции редких приматов в пров. Гуйчжоу достигла 854 особей. Об этом заявил начальник управления государственного заповедника Маянхэ /пров. Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ У Анькан.

По его словам, заповедник Маянхэ уникален, как по плотности приматов этого вида в ареале, так и по численности популяции. Здесь обитает 72 стаи числом 554 особи.

В последние годы для оптимизации условий обитания тонкинских гульманов заповедник Маянхэ инвестировал свыше миллиона юаней на развитие экоиндустрий по выращиванию чая, орехов, фиников в примыкающих к заповеднику районах. В период с 2009 по 2017 год было выделено более 24 млн юаней в виде субсидий на восстановление экологии лесов.