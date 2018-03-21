Каков график отключения горячей воды в Барнауле на 2018 год?

График отключения горячей воды утвердили в Барнауле . Отключения будут проходить по контуру ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Так, горячей воды по контуру ТЭЦ-3 не будет с 14 мая по 6 июня. До 23 мая пройдут гидравлические испытания, а затем начнется ремонт теплосетей.

Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2 будут проходить в период с 18 по 27 июня. Выявленные в ходе испытаний повреждения на теплосетях будут устранять до 11 июля.

В контур ТЭЦ-3 попадают следующие улицы:

Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, А. Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник; Ленинский район — в границах улиц А. Петрова, С. Поляна, Юрина, Г. Исакова, Малахова, 2-я С. -Западная и Советской Армии; Железнодорожный район — улица Г. Исакова в границах 2я С. -Западная— А. Петрова до ул. С. -Западная. В центре города — улицы Папанинцев, Молодежная, Ядринцева, Челюскинцев, пр. Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Контур ТЭЦ-2:

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, П. Сухова, Горно-Алтайская и С. -Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; пр. Ленина, улицы С. -Западная, Г. Исакова, С. Армии, Матросова, Кулагина, пр. Калинина и улица Чеглецова. В центре Барнаула: дома на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, пр. Строителей и Социалистический, улице Молодежная. Центральный район — здания в периметре пр. Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.