Единственную дорогу из Подлесного в Пензу замело снегом

Жительница поселка Подлесный просит привести в порядок единственную дорогу, связывающую местных жителей с Пензой . Заявка, касающаяся неудовлетворительной работы городских коммунальных служб, появилась на портале «Открытая Пенза» в минувший вторник, 20 марта. Напомним, пензенские коммунальщики до сих пор борются с последствиями обильного снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные.

«Начиная с утра 18 марта 2018 года, жители поселка Подлесный обращались в службу 05 по телефону и в администрацию Железнодорожного района с просьбой очистить от снега единственную дорогу из поселка в город, по адресу: улица Курортная. Дорога до сих пор не очищена. По справочнику ФИАС дорога принадлежит Железнодорожному району», — обозначила проблему посетительница портала.

В настоящее время заявке присвоен статус «В работе». Исправлением ситуации занимаются специалисты районной администрации.

В этот же день еще одна горожанка рассказала городским чиновникам о другом «проблемном» участке.

«Хотелось бы пожаловаться на качество расчистки снега от МУП «Пензадормост». После снегопада 18 марта расчистка проведена некачественно, дорога плохо расчищена, две машины разъехаться не могут — улица Архангельского, 1 и 2 пр-д Архангельского. Звонки в МУП «Пензадормост» ни к чему не приводят: там утверждают, что 19.03 было выполнено грейдирование», — написала жительница Пензы, проиллюстрировав жалобу красноречивыми фотографиями.