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За незаконный снос «обкомоской дачи» «Статус» может заплатить 5 миллионов
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За незаконный снос «обкомоской дачи» «Статус» может заплатить 5 миллионов 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге суд передано дело о несанкционированном сносе здания бывшего детского санатория, которое в народе известно как «обкомовская дача».
Министерство культуры и внешних связей области ранее составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Статус» за снос интересного с точки зрения истории и архитектуры объекта и повреждение зеленых насаждений.
«Обкомовская дача» находится в охраняемой зоне природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты, сер. XIX в.», сообщает пресс-служба минкульта.
«Этот объект не был в реестре памятников культурного наследия, но он находится в охраняемой зоне, которая регламентируется действием постановления правительства Оренбургской области об объединенной зоне охраны объектов культурного наследия, то есть все работы здесь должны быть легитимными и согласованными, — прокомментировала министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.
За несоблюдение ограничений юридическому лицу грозит штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.
Напомним, 22 февраля, стало известно о том, что на Красной площади начали сносить здание, в котором первоначально проводились приемы обкома партии, а потом размещался детский санаторий. Архитектурный объект на 50% разрушен, восстановлению он не подлежит.
Земельный участок со сталинской постройкой принадлежит строительной компании «Статус», которая приобрела его в 2014 году. Представители компании уверяют, что действовали в рамках закона и снесли особняк, беспокоясь за безопасность горожан.
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