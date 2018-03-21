Штурм Перекопа: самая кровопролитная битва в ходе Гражданской войны в России

За 10 дней ноября 1920 года в Перекопско-Чонгарской операции Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 10 тысяч человек, хотя превосходство в живой силе и вооружении по сравнению с врангелевцами у нее было многократное. Это была последняя крупная битва Гражданской войны, закончившаяся освобождением Крыма от белых.

Неприступный «Верден»

Силами Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе , состоявшего из 5 армий, взятие Крыма планировалось еще в конце октября, но красным не удалось овладеть Турецким валом на Перекопе. Этот вал называли «Верденом» (французский укрепрайон в Первой мировой войне; в многомесячной битве за Верден германская и французская стороны потеряли только убитыми более 300 тыс. человек). Без артиллерийской поддержки наступающие красноармейцы понесли большие потери. Вал имел до 20 метров в высоту и порядка 15 метров в ширину, перед «Верденом» был вырыт ров глубиной 15 метров и шириной около 40 метров. Белые организовали многоуровневую линию обороны: первую окопную линию, расположенную в 600 метрах от вала, ограждали несколько рядов колючей проволоки, на второй линии, проходившей непосредственно по Турецкому валу, стояли более 70 артиллерийских орудий и были оборудованы свыше 100 пулеметных гнезд. Перед валом были установлены еще две полосы ограждений из колючей проволоки. Наиболее сильными считались Чонгарские оборонительные сооружения (Чонгар — полуостров восточнее Перекопа) с бетонированными огневыми точками и укреплениями.

Лобовой штурм

В штурме Литовского полуострова Крыма вместе со стрелковыми дивизиями и кавалерийскими бригадами принимали участие и махновцы, 7 ноября ночью эти подразделения перешли вброд Сиваш. Перерезав проволоку, красноармейцы сошлись в рукопашных схватках с белыми и ценой огромных потерь закрепились на полуострове.

Одновременно с этим полки Красной Армии наступали на позиции белых на Перекопе. Неоднократные попытки взять Турецкий вал заканчивались неудачно. Красноармейцев косили артиллерийским, пулеметным и винтовочным огнем, забрасывали гранатами. Полки красных в атаках теряли более половины личного состава убитыми и ранеными. Темпы атакующих сдерживали многочисленные проволочные заграждения. Белые также подбили пушечный броневик «Гарфорд», участвовавший в штурме Турецкого вала.

В ночь на 9 ноября был предпринят последний штурм вала, часть красноармейских подразделений, переправившись через Перекопский залив, вышла в тыл к белым. К трем часам ночи Турецкий вал ценой огромных потерь со стороны Красной Армии был захвачен. Белые отошли на Ишуньские позиции. 11 ноября красные удачно штурмовали и их. В последующие дни были заняты Симферополь Севастополь , Феодосия Керчь и Ялта.

Последний корабль с солдатами и офицерами Белой армии, а также с гражданским населением, пожелавшим эвакуироваться, покинул Севастополь 14 ноября. Несколько сот оставшихся в Крыму белогвардейцев красные расстреляли или утопили в море, подорвав баржи, на которых они находились.

Итоги операции