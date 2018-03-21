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Вдовин о бездомных собаках: есть всё, кроме ответа на главный вопрос
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Вдовин о бездомных собаках: есть всё, кроме ответа на главный вопрос 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В рамках заседания комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии областного совета, который прошёл накануне, 20 марта, депутаты рассмотрели ряд насущных проблем.
Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин затронул проблему безнадзорных животных и потребовал ответа на вопрос, когда ситуация изменится.
— За последние пять лет ситуация с бродячими собаками в области стала по сути неуправляемой, областной центр, увы, не исключение. В объяснениях структур, ответственных за решение этой проблемы, есть всё, кроме ответа на главный вопрос, когда наконец ситуация изменится, — спросил у членов правительства региона Вдовин.
Заместителя начальника Управления ветеринарии Алексей Максимовский обещал снять напряжение с данной проблемой в ближайшее время.
По его словам, помимо увеличения финансирования, начала работать и горячая линия, на которую уже поступило более 500 заявок на отлов более трёх тысяч собак. Как показывает опыт предыдущих лет, для того чтобы держать популяцию под контролем, в год необходимо отлавливать до 1,5 тысяч бродячих животных.
Также на заседании было рекомендовано в вопросе бродячих животных проявлять инициативу муниципальным образованиям, на территории которых такая проблема существует, сообщили в пресс-службе облсовета.
Сообщение Вдовин о бездомных собаках: есть всё, кроме ответа на главный вопрос появились сначала на РИА 57.
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