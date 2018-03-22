Над Якутией прошел золотой дождь

Утром в четверг, 15 марта, в Якутии произошло авиационное ЧП, которое чуть не закончилось трагедией. При взлете с аэродрома грузового транспортного самолета Ан-12 оторвалась задняя створка грузового люка и на землю начал падать груз — золотые слитки, сообщает Mash.

Всего на борту было 9 тонн драгоценного металла, общей стоимостью 21,6 млрд рублей. Они рассыпались частично на взлетно-посадочной полосе, а частично по окрестным лесам и полям. Вес каждого слитка составляет 20 килограмм, то есть, всего было 450 слитков. Известно, что сейчас нашли уже 172 слитка.

О пострадавших не сообщается. Mash