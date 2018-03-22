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Над Якутией прошел золотой дождь
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Над Якутией прошел золотой дождь 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
Утром в четверг, 15 марта, в Якутии произошло авиационное ЧП, которое чуть не закончилось трагедией. При взлете с аэродрома грузового транспортного самолета Ан-12 оторвалась задняя створка грузового люка и на землю начал падать груз — золотые слитки, сообщает Mash.
Всего на борту было 9 тонн драгоценного металла, общей стоимостью 21,6 млрд рублей. Они рассыпались частично на взлетно-посадочной полосе, а частично по окрестным лесам и полям. Вес каждого слитка составляет 20 килограмм, то есть, всего было 450 слитков. Известно, что сейчас нашли уже 172 слитка.
О пострадавших не сообщается. Mash
Примечательно, что по закону гражданин РФ при находке ценного предмета имеет право претендовать на 30% от его стоимости. Интересно будет посмотреть, как власть поступит в данном случае, когда найденные слитки им начнут возвращать местные жители.
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 Ещё 2 источника 
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