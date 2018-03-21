Депутат Мосгордумы предложил включить «зеленые стандарты» в требования к участникам городских тендеров

Депутат Мосгордумы , президент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Валерий Теличенко предложил сделать использование «зеленых стандартов» одним из критериев для определения победителя тендера по строительству объектов в рамках городского заказа. Данное предложение депутат планирует обсудить с коллегами в рамках работы комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва»

«Что касается городского заказа, когда финансирование ведется из бюджета города. Чтобы стимулировать те компании, которые будут выполнять заказ, можно предложить целый ряд преференций. Например, если компания берет обязательства работать по «зеленым стандартам», то это будет учитываться при подведении итогов конкурса. Таким компаниям в первую очередь могут предоставить площадку, возможность получить разрешение на строительство, на землепользование», — пояснил В. Теличенко.

По его мнению, если городской заказ будут выполнять компании, использующие в своей работе «зеленые стандарты», это станет еще одним подтверждением того, что объекты городской инфраструктуры в Москве строятся по самым современным стандартам качества, с соблюдением экологических норм.

«Мы планируем круглый стол такой устроить в рамках комиссии по градостроительству, пообсуждать эти вопросы, чтобы найти более четкое понимание. Пока не сформирована единая концепция, а единая концепция должна быть связана и с разработкой этих «зеленых стандартов», с их утверждением, с согласованием и, соответственно, с теми льготами и преференциями, которые могли бы быть. Вот сейчас есть идея. Она прорабатывается, продумывается специалистами. Я надеюсь, в какой-то момент будет показано, что действительно это имеет очень хорошие результаты, и будет вводиться в реальную практику», — добавил В. Теличенко.

Под «зелеными стандартами» в строительстве понимается использование такой технологии, при которой наносится минимальный ущерб окружающей среде, или вовсе степень негативного воздействия сведена к нулю. Кроме того, используемые в «зеленом строительстве» материалы и технологии позволяют снизить уровень потребления энергоресурсов.