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Креативный многофункциональный парк в Ноябрьске построят за пять лет
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Креативный многофункциональный парк в Ноябрьске построят за пять лет 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске подведены итоги голосования по проекту «Комфортная городская среда». Большинство жителей выбрали креативный многофункциональный парк.
Главный архитектор города Владимир Спиридонов рассказал, что работы по устройству парка будут вестись в течение пяти лет. Часть задуманного воплотят в жизнь уже грядущим летом.
— Уже этим летом приступим к работам на территории парка — от входной группы до смотровой площадки. Будет обустроена площадь, парковки, реконструирован марш, появятся велодорожки, панда-парк, новые круглогодичные горки со специальным покрытием, восемь видов освещения и необходимая инфраструктура для маломобильных граждан, — прокомментировал Владимир Спиридонов.
Всего горожанам предлагалось выбрать один из трех проектов благоустройства. Почти 58 процентов набрал «Креативный многофункциональный парк», за «Парк высоких технологий» проголосовало порядка 30 процентов, 12,6 процентов голосовавших поставили галочку за «Ландшафтный экологический».
— Многие жители просили построить аквапарк и данный проект предусматривает эту возможность, — подчеркнул главный архитектор города. Он также пообещал, что два дизайн-проекта, которые набрали меньше голосов, не останутся без внимания и будут доработаны.
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