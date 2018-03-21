Дмитрий Азаров: «Реконструкцию цирка начнем в следующем году»

В судьбе самарского цирка появилась определенность. Проект реконструкции одной из визитных карточек областной столицы поддержит Правительство России . Об этом стало известно во время рабочего визита в 63 регион заместителя председателя правительства страны Ольги Голодец , которая курирует социальный блок и культуру.

Дмитрий Азаров. — Надеемся, что уже в следующем году мы начнем реконструкцию государственного цирка, а в этом году завершим все необходимые подготовительные процедуры, — сообщил после встречи с федеральным чиновником врио губернатора Самарской области

Необходимость реконструкции здания цирка стала очевидной еще в 2000 году. Первоначально планировалось, что новое здание с просторными гримерками, ультрасовременными сценическими площадками и большим зрительным залом откроется в 2008 году. Затем проект долгое время откладывали на неопределенный срок из-за кризиса и дефицита областного бюджета.

В 2016–2017 годах дело вроде сдвинулось с мертвой точки, и проектную документацию даже отправили на государственную экспертизу.

Теперь областные и федеральные власти подтвердили намерение довести это дело до конца.

Цирк будут ремонтировать за счет областного и федерального бюджетов. Общая сметная стоимость проекта, которую утвердила Главгосэкспертиза, составляет 906 миллионов рублей.

Во время реконструкции — около двух лет — цирк работать не будет. Возможно, на это время дирекция найдет альтернативную площадку, где будут идти представления.

Создатели проекта реконструкции решили оставить знаменитую шахматную крышу и стекла-витражи. Их украсят цветными трубками из поликарбоната. В темное время суток здание в буквальном смысле будет светиться. Рядом с цирком построят гостиничный комплекс на 80 человек.

Планируется снести старое административное здание, вместо него возведут новое. В нем расположат отдельные просторные помещения для животных.

По замыслу дизайнеров, цирк и будущий Дворец спорта будут представлять собой единое пространство, соединенное тротуарами.

Посмотрите, как это все будет выглядеть.

Цирк станет оранжевым