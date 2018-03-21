Отопление по беспределу: уголь дымил, а жители посёлка Сибирцево мёрзли

Бизнесмены от ЖКХ перепродают населению электроэнергию и воду, но не рассчитываются с «первоисточником», накапливая многомиллионные долги, которые не могу получить даже судебные приставы. Так, в середине марта Арбитражный суд Приморского края взыскал с ООО «Живая планета» в пользу АО «Дальневосточная энергетическая компания» 2879946,78 рублей за потребление электроэнергии. И это не считая пени и государственной пошлины.

Ноль — тоже цифра

КПД от деятельности «Живой планеты», в чьем ведении находилось пять котельных в Сибирцевском городском поселении (СГП), было практически нулевым. В начале января, когда в крае ударили морозы под 25 градусов, низкие температуры просочились в 44 многоквартирных жилых дома, в школы и в два детских сада. В саду «Ручеёк» температура опустилась до плюс 16 градусов, в некоторых квартирах на ул. Красноармейской — до 10 градусов. Местные жители обогревались электроплитками и электрокаминами.

Не дождавшись вразумительного ответа от администрации СГП на вопрос, когда в домах будет тепло, замерзающие граждане направили петицию в прокуратуру района с просьбой проверить работу главы СГП Александра Шейко и руководства компании «Живая планета». Когда информация о критической ситуации с отоплением в Сибирцево появилась в СМИ, в посёлок прибыли представители администрации края, МЧС и других госструктур, а также аварийная бригада КГУП «Примтеплоэнерго» из Спасска-Дальнего.

Между тем, отопительный коллапс с теплоснабжением поселка Сибирцево, сложившийся нынешней зимой, был прогнозируем. Ещё осенью стало понятно, что теплоснабжающая организация «Живая планета» не готова к наступлению холодов. Оборудование пяти котельных, отапливающих поселок, морально и технически устарело. И ни одна из них перед началом предстоящего отопительного сезона не проходила паспортизацию по полной схеме с привлечением специалистов Ростехнадзора. Персонал котельных не аттестовали. Уголь на складах котельных был низкого качества, с большой примесью земли и камней. Потому что входного контроля не было. Топить таким углем невозможно, он дымил, но не горел. Отсюда низкая температура в квартирах.

Примечательно, что компания «Живая планета», отвечающая за тепло в домах поселка Сибирцево, зарегистрирована только в 2014 г. и никогда не занималась коммунальными проблемами. Тем не менее, администрация СГП именно этой частной фирме поручила по договору аренды отопление и водоснабжение многоквартирных домов поселка. Что из этого альянса вышло, мы уже знаем.

Посчитали — удивились

По словам старшего помощника прокурора Приморского края Елены Телегиной, перебои подачи тепла в Сибирцево стали основанием для прокурорской проверки деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации. Они отвечают за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил и температурный режим. Результат ревизии — внесение представлений местном главе Александру Шейко и гендиректору «Живой планеты» Сергею Власенко.

Кроме того, как установило надзорное ведомство, администрация СГП незаконно передала в аренду «Живой планете» здания котельных и сети теплоснабжения. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав жителей Сибирцевского городского поселения о признании недействительным договоров аренды этого имущества. Ведь его незаконное использование указанным обществом нарушает права населения на получение бесперебойной и качественной услуги теплоснабжения. По данным фактам сейчас работают органы предварительного расследования.

Как пояснили «АиФ-Приморье» в Дальневосточной энергетической компании, у энергетиков всегда были проблемы с администрацией Сибирцевского городского поселения по расчётам за потребление воды и тепла. Когда поселение возглавлял Владимир Седин, с ним можно было договориться об отсрочке платежей по гарантийным письмам.

— Мы понимали, что сложно содержать предприятия ЖКХ, и они с нами более-менее рассчитывались, — уточнили в компании. — По крайней мере, проблем не было. Потом пришёл новый глава, отопительный сезон закончился, и у нас начались проблемы, СГП «Сибирцевское» не заплатило нам 1 700 000 рублей. Новоявленное и закрывшееся МУП ВКХ «Сибирцевское» оставило нам долгов на 13 млн рублей по воде и теплу. Предприятие до сих пор не ликвидировано и процедура банкротства на нём пока не введена. Инициаторы их банкротства — поставщики топлива. Им должны колоссальные суммы за поставку угля, и нет гарантии, что ресурсоснабжающие организации когда-нибудь получат свои деньги. Сибирцевского городское поселение — бездонная яма, куда все падает и откуда невозможно что-либо получить. Поэтому нам очень не хотелось заключать договор с «Живой планетой» в 2017 г., которая отработала сезон и ушла, так же не рассчитавшись с нами. Мы как чувствовали, что не увидим своих денег. Но у нас копеечные долги в сравнении с тем, сколько «Живая планета» должна поставщикам топлива.

КСТАТИ

За потребление воды и электроэнергии, с июня 2017 г. по февраль 2018 г. энергетики получили от «Живой планеты» 427 рублей. При этом деньги с населения городского поселения за эти блага цивилизации фирма получала ежемесячно. Куда они ушли, неизвестно. Ответ может дать только следствие. Поэтому «АиФ-Приморье» к этой ситуации ещё вернется.