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Почему автономное поквартирное отопление не выгодно?
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Почему автономное поквартирное отопление не выгодно? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы переплачивают из-за несовершенства законодательства.
Автономное поквартирное отопление оказалось не так выгодно.
«В Волгоградскую обл­думу поступили десятки обращений жителей Жирновского района, Волжского, Суровикина, Ленинска и Фролова, — рассказал депутат, входящий в комитет по ЖКХ, жилищной политике и строительству областной думы, Николай Лукьяненко. — Собственники многоквартирных домов стали переходить на автономное поквартирное отопление, как правило, осуществляемое с помощью газового оборудования. Однако платёжки за потребление тепла от централизованной системы им по-прежнему приходят. Получается, люди платят как за индивидуальное отопление, так и за общее, которым уже не пользуются. Вместе с коллегами решили направить обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, предложили внести изменения в нормативные акты в части оплаты коммунальных услуг. Жители, должны оплачивать только ту энергию, которая пошла на обогрев общего имущества МКД».
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