Количество ломбардов сократилось на четверть 

За девять месяцев прошлого года количество ломбардов, зарегистрированных в Калужской области, сократилось на 25%. Сейчас их всего 21. Такая же тенденция прослеживается и в других субъектах Центрального федерального округа. По состоянию на 30 сентября 2017 года в ЦФО действовало 1508 ломбардов. Годом ранее их было 1854. Такие данные приводит отделение по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО. Согласно этим данным, за различные нарушения, в том числе — при предоставлении отчетности, в январе-сентябре 2017 года ломбардам Калужской области было выдано 87 предписаний об устранении нарушений законодательства, возбуждено семь административных дел в отношении юридических лиц и семь административных дел в отношении должностных лиц.