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Законопроект о снижении смертности от внезапной остановки сердца доработают
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Законопроект о снижении смертности от внезапной остановки сердца доработают 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России рекомендует доработать законопроект о снижении смертности в случае внезапной остановки сердца. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц», — говорится в документе.
Однако отмечается, что в законопроекте отсутствуют положения, предусматривающие проведение мероприятий по подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях. Также в материалах к законопроекту не представлена информация о предлагаемых местах размещения автоматических наружных дефибрилляторов, источниках финансового обеспечения расходов, связанных с их приобретением, установкой и обслуживанием.
Правительство полагает целесообразным доработать законопроект с учётом этих замечаний до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении.
По данным Минздрава, большинство россиян в 2016 году умерли из-за болезней системы кровообращения — 47,8 процента. От злокачественных образований скончались 15,6 процента жителей России, а 8,9 процента умерли от различных травм и отравлений. Еще 27,7 процента ушли из жизни по другим причинам.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность во всех возрастных группах снизилась почти на 4 процента. Скворцова подчеркнула, что особенно существенным стало снижение материнской смертности — на 16 процентов. В 33 регионах страны материнская смертность вообще отсутствует.
Также стало известно, что за прошедший год младенческая смертность снизилась на 8 процентов и составляет 5,5 промилле (на тысячу новорождённых). Эти показатели, как считают в Минздраве, являются следствием реализации приоритетного проекта по строительству перинатальных центров. По данным замглавы ведомства, на реализацию проекта из бюджета выделено 77 миллиардов рублей, 92 процента из них уже освоены.
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