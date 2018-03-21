Для операторов мусорных свалок в России предлагают ввести обязательное страхование 

В России предложили ввести обязательное страхование деятельности и ответственности операторов мусорных полигонов в размере не менее 50 млрд руб. Как стало известно RT, соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». По мнению авторов инициативы, такая мера необходима, чтобы гарантировать законом компенсации пострадавшим от деятельности свалок.
«Как правило, оператор свалки представляет собой фирму, имеющую номинальный уставной капитал. Даже если доказаны факты нарушений в их деятельности и суд постановил возместить ущерб, причинённый окружающей среде и жителям близлежащих населённых пунктов, какая-либо возможность реального компенсация вреда заведомо отсутствует. Обычно, в случае предъявления требований организация уходит в процедуру банкротства и люди, потерявшие своё здоровья из-за нарушений правил работы полигона, не получат возмещения», — пояснил свою позицию глава правозащитной организации Марат Аманлиев.
В последнее время возникло несколько громких процессов, связанных с деятельностью операторов свалок. В частности, после жалоб местного населения выявили критические нарушения в деятельности оператора свалки на полигоне «Кучино» в Балашихе. Кроме того, в Волоколамске был введён режим ЧС из-за мусорного полигона «Ядрово».