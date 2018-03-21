Жизнь за балансом. Отсутствие хозяина грозит курганцам потопом

Неработающая ливневая канализация создает угрозу подтопления частного сектора в Кургане.

Кургане и пригородах обострилась проблема подтопления жилых домов частного сектора и дачных участков из-за неработающей ливневой канализации. Так, в пос. Малое Чаусово оказались подтопленными улицы Репниных, Дамбовая и Заречная. Подобная ситуация наблюдается и на ул. Акмолинской в Кургане.

— Люди нам говорят: мы не знаем куда идти, и мы им помогаем несмотря на то, что у нас нет обязанности заниматься «ливневкой». В Малое Чаусово мы добровольно в течение недели откачивали воду, что позволило снять остроту проблемы. Для этого силами предприятия было проложено 400 метров водонапорной сети, установлен насос. Соорудили насыпь на ул. Репниных, привезли для этого шесть КАМАЗов песка. «Водный Союз» выполняет не свою работу, — отметил руководитель предприятия Владимир Овсянников

Источник поступления воды в Малое Чаусово и на ул. Акмолинской не найден. Неоднократно руководство «Водного Союза» принимало участие в выездных совещаниях с представителями Администрации города. «Исследования территорий подтопления показали, что на наших сетях утечек нет. Вместе с тем, все, что рамках встреч с представителями муниципальной власти мы согласились взять на себя — выполнено», — уточнил Владимир Овсянников. Он подчеркнул, что финансовых средств не хватает на устранение текущих аварий.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе АО «Водный союз», пути решения данную проблему — неясны, поскольку ливневая канализация не находится на балансе «Водного Союза», не находится она также и на балансе ОАО «Курганводоканал», в аренду у которого «Водный Союз» принял все сети водоснабжения и водоотведения. И вместе с тем ресурсоснабжающая организация принимает участие в поиске и устранении аварий на данных сетях.