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Евгений Камкин снова станет главным врачом службы скорой помощи Перми
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Евгений Камкин снова станет главным врачом службы скорой помощи Перми 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
20 марта Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти № 9. Бывший главврач возглавит станцию скорой медицинской помощи Перми. Василию Терехину, занимавшему прежде эту должность, предложили продолжить работу в службе «03».
Новым руководителем МСЧ № 9 назначили Елену Утемову. Это бывший заместитель главврача МСЧ № 21. Основная задача, поставленная перед главным врачом, — это повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи.
Приоритетом в работе Евгения Камкина станет масштабный проект по объединению всех служб скорой помощи Пермского края.
— Сейчас наша цель — увеличить доступность: стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы скорой по-мощи, — сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев. — Поэтому, с учётом опыта работы Евгения Камкина в этом направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции скорой помощи.
Решение о назначении на должность главного врача МСЧ № 9 Елены Утемовой тоже не случайно. У неё имеется большой опыт организаторской работы, опыт регионального уровня. Елена Утемова училась в нашем Пермском мединституте, преподавала, работала заместителем главного врача как по лечебной деятельности, так и по поликлинике.
Пост главного врача городской службы скорой помощи Евгений Камкин покинул в 2015 году после истории с несвоевременным оказанием медицинской помощи 13-летней девочке. 31 мая девочка почувствовала себя плохо на даче после купания, а в итоге оказалась в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщил ее отец, до того, как попасть в больницу, родители долго ждали скорую, а потом ребенка перевозили из больницы в больницу.
— Созданная комиссия с участием экспертов пришла к выводу, что были нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи в МСЧ №11, маршрутизации скорой помощи на территории городского округа Пермь, — рассказали ранее в пресс-службе губернатора. — По решению работодателя были уволены главврач станции скорой помощи Перми Евгений Камкин и главврач МСЧ №11 Олег Бурцев.
Также минздрав региона тогда решил провести тотальный аудит организации работы скорой помощи в Пермском крае с привлечением внешних экспертов.
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