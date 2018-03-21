Евгений Камкин снова станет главным врачом службы скорой помощи Перми

20 марта Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти № 9. Бывший главврач возглавит станцию скорой медицинской помощи Перми. Василию Терехину, занимавшему прежде эту должность, предложили продолжить работу в службе «03».

Новым руководителем МСЧ № 9 назначили Елену Утемову. Это бывший заместитель главврача МСЧ № 21. Основная задача, поставленная перед главным врачом, — это повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи.

Приоритетом в работе Евгения Камкина станет масштабный проект по объединению всех служб скорой помощи Пермского края.

— Сейчас наша цель — увеличить доступность: стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы скорой по-мощи, — сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев. — Поэтому, с учётом опыта работы Евгения Камкина в этом направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции скорой помощи.

Решение о назначении на должность главного врача МСЧ № 9 Елены Утемовой тоже не случайно. У неё имеется большой опыт организаторской работы, опыт регионального уровня. Елена Утемова училась в нашем Пермском мединституте, преподавала, работала заместителем главного врача как по лечебной деятельности, так и по поликлинике.

Пост главного врача городской службы скорой помощи Евгений Камкин покинул в 2015 году после истории с несвоевременным оказанием медицинской помощи 13-летней девочке. 31 мая девочка почувствовала себя плохо на даче после купания, а в итоге оказалась в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщил ее отец, до того, как попасть в больницу, родители долго ждали скорую, а потом ребенка перевозили из больницы в больницу.

— Созданная комиссия с участием экспертов пришла к выводу, что были нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи в МСЧ №11, маршрутизации скорой помощи на территории городского округа Пермь, — рассказали ранее в пресс-службе губернатора. — По решению работодателя были уволены главврач станции скорой помощи Перми Евгений Камкин и главврач МСЧ №11 Олег Бурцев.

Также минздрав региона тогда решил провести тотальный аудит организации работы скорой помощи в Пермском крае с привлечением внешних экспертов.