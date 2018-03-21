На строительство моста через Обь потребуется около четырех лет 

На возведение моста через реку Обь потребуется около 3,5 — 4 лет. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам в Екатеринбурге.
«Сроки стройки определены — три с половиной года. Я думаю, четыре», — сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, генподрядчика, который займется строительством моста, определят по конкурсу.
«Эта программа идет по линии Минтранса и РЖД. Мы на это особо влиять не можем и не будем, естественно. В рамках Российской Федерации будет объявлен конкурс. Я могу сказать, что среди тех, которых я знаю, компании две-три, которые, наверное, вообще физически могут такой объем выполнить. Это очень сложно», — сказал Дмитрий Кобылкин.