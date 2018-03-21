На строительство моста через Обь потребуется около четырех лет

На возведение моста через реку Обь потребуется около 3,5 — 4 лет. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам в Екатеринбурге

«Сроки стройки определены — три с половиной года. Я думаю, четыре», — сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, генподрядчика, который займется строительством моста, определят по конкурсу.