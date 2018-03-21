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Ямальцы проголосовали за проекты благоустройства родных городов
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Ямальцы проголосовали за проекты благоустройства родных городов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Накануне жители Салехарда определили приоритетность проведения работ по реконструкции общественных территорий. Наиболее важным для горожан стало обновление Городского сада, за него проголосовали более трех тысяч человек. Как отмечают в управлении городского хозяйства, данный проект, однозначно, будет благоустроен в этом году.
Проект благоустройства детской игровой площадки по улице Ямальской, набрал 2,5 тысячи голосов. На третьем месте — установка многофункциональной спортивно-игровой площадки с зонами отдыха по улице Чапаева, за него проголосовали более двух тысяч салехардцев.
Еще одним проектом, за который проголосовали жители, стало благоустройство территории, прилегающей к монументу «Мамонт».
«Активность среди избирателей хорошая, чуть более 7300 человек, что составило около 30% от общего числа избирателей», — отметил начальник управления городского хозяйства Сергей Кучер.
Сейчас проекты проходят экспертизу, по ее результатам которой станет понятно, на реализацию каких из них хватит выделенных средств.
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