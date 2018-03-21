Ямальцы проголосовали за проекты благоустройства родных городов 

Накануне жители Салехарда определили приоритетность проведения работ по реконструкции общественных территорий. Наиболее важным для горожан стало обновление Городского сада, за него проголосовали более трех тысяч человек. Как отмечают в управлении городского хозяйства, данный проект, однозначно, будет благоустроен в этом году.
Проект благоустройства детской игровой площадки по улице Ямальской, набрал 2,5 тысячи голосов. На третьем месте — установка многофункциональной спортивно-игровой площадки с зонами отдыха по улице Чапаева, за него проголосовали более двух тысяч салехардцев.
Еще одним проектом, за который проголосовали жители, стало благоустройство территории, прилегающей к монументу «Мамонт».
«Активность среди избирателей хорошая, чуть более 7300 человек, что составило около 30% от общего числа избирателей», — отметил начальник управления городского хозяйства Сергей Кучер.
Сейчас проекты проходят экспертизу, по ее результатам которой станет понятно, на реализацию каких из них хватит выделенных средств.