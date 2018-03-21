В Кремле нет планов на массовые отставки губернаторов 

Администрация президента не планирует значительного числа досрочных отставок губернаторов к единому дню голосования, который состоится в сентябре 2018 года. Об этом РБК рассказали три близких к Кремлю источника. Речь может идти о точечных заменах, уточнили два из них. Смена губернаторов может произойти в ряде регионов, где в этом году у глав истекают полномочия; в отставку также могут отправить кого-либо из «возрастных» региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти. Таким образом, не предполагается повторения ситуации осени прошлого года, когда свои посты покинули главы 11 регионов: Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской областей, Приморского и Красноярского краев, Ненецкого автономного округа и Дагестана. К большинству досрочно отставленных были те или иные претензии со стороны федерального центра.