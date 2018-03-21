30 тысяч за травму головы: уфимке, пострадавшей от глыбы льда, в семь раз срезали компенсацию

Жительница Уфы Алина Мухмадиярова за адекватную компенсацию морального вреда с ЖЭУ-51 судится с апреля 2017 года. Год назад с крыши на Алину свалилась огромная глыба льда и проломила ей череп. Женщина попала в больницу с тяжелой травмой, долго лечилась и не могла работать.

Изначально дело 40-летней уфимки рассматривал Советский районный суд. Представители ЖЭУ признали вину 29-летнего главного инженера компании, который не обеспечил уборку крыши. Мужчина заплатил Алине 70 тысяч рублей, признав свою вину. Алина поступила благородно — от возбуждения уголовного дела в отношении него отказалась. Но потребовала через суд компенсировать ей моральный вред от самой компании.

— Мы запрашивали 500 тысяч компенсации, наши требования в суде прокуратура поддержала. Но суд остановился на сумме в 220 тысяч. В ЖЭУ решили, что этого слишком много, и тут же подали жалобу в Верховный суд, — рассказала Ufa1 Алина.

Женщина пояснила, что при повторном рассмотрении дела прокуратура заявила, что компенсация в 220 тысяч рублей несоразмерна с полученным моральным вредом. Судья постановил выплатить только 30 тысяч. Женщина намерена судиться и дальше.

— Было очень обидно в этот момент. После травмы у меня все еще нестабильное состояние, часто в этом месте болит голова, как будто кто-то ее пинает, резко упало зрение. К тому же на месте, куда пришелся удар, остался огромный шрам, который не зарастает волосами и будет виден всю оставшуюся жизнь, — пояснила Алина.

В республиканской же прокуратуре объяснили, что гражданские дела они не сопровождают и пострадавшим не помогают.

— Наша роль в делах такого рода минимальна. На суде мы лишь заявляем, соразмерны требования или нет. Если говорить конкретно об этом деле, нужно поднимать документацию, — рассказали Ufa1 в ведомстве.