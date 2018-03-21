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Бездомных псов в Подмосковье осмотрят ветеринары
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Бездомных псов в Подмосковье осмотрят ветеринары 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всех бродячих псов подмосковного города Реутов осмотрят ветеринары, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации. Напомним, в Реутове действует городская программа «Экология и охрана окружающей среды», рассчитанная на 2017-2021 годы.
За первый год ее работы ветеринары осмотрели почти полторы сотни собак. Их стерилизовали, чипировали, сделали вакцину от бешенства. После карантина псов вновь выпустили на волю. Власти Реутова власти просят местных жителей сообщать обо всех бездомных и агрессивных собаках, пишет «Русская планета».
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