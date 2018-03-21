Мэрия взялась за незаконные гаражи

Городские власти вновь озаботились проблемой сноса незаконных гаражей на муниципальной земле. На участках многоквартирных домов все проще — жители на собрании принимают решение, обращаются в суд и силами судебных приставов удаляют со свое земли нелегальное имущество.

А вот муниципалам приходится куда труднее. Для освобождения незаконно занятых участков мэрии приходится устраивать засады, использовать специальные трафареты и сверлить в гараже дырочки, чтобы проверить стоит ли там машина (для чего — об этом чуть позже).

Вчера на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям городского совета депутаты пригласили трех заместителей глав районных администраций, которые рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются при освобождении земельных участков от незаконных гаражей.

Зам главы Ленинского района Сергей Музыка сразу подчеркнул: местные власти стараются работать силой убеждения. Так, 45 незаконных гаражей из 75, выявленных на территории района в прошлом году, вывезены владельцами в добровольном порядке, а вот остальные пока так и стоят на своих местах — ни одного принудительного вывоза в районе не было.

Как сообщил депутатам Музыка, объявление должно быть вывешено за 30 дней до вывоза гаража, а их очень быстро срывают. Поэтому местные власти придумали специальный трафарет и теперь наносят объявления краской. А по выходным дежурный райадминистрации устраивают настоящие засады в гаражах в поисках владельцев. Одна беда — если человек отказывается от собственности и заявляет, что взял гараж в аренду — проверить это никак нельзя. Пока вызовешь полицию хозяина гаража и след остынет…

А вот во Фрунзенском районе приходится вывозить гаражи и в принудительном порядке. Для этого собирается целая комиссия. С необходимостью принудительного освобождения земли власти столкнулись при проведении работ по благоустройству. Сейчас главная головная боль зам. главы администрации района Игоря Лободы — гаражи по адресу Комиссарова, 3. Они мешают грядущему благоустройству городского пруда.

В прошлом году часть гаражей были вывезены комиссией и взяты на ответственное хранение. За своим имуществом обратился только один из собственников и ему пришлось выложить из своего кармана 2,5 тысячи рублей за перевозку гаража, благо, он обратился в тот же день иначе цена за хранение была бы куда выше.

Самое сложное в работе комиссий — если в гараже окажется мотоцикл или автомобиль. Несмотря на то, что в комиссию входит представитель ГИБДД , поделать в этом случае ничего нельзя, ведь авто стоит в гараже без нарушения ПДД. Председатель комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям горсовета Дмитрий Павлов посоветовал решать проблему на федеральном уровне, путем внесения поправок в ПДД, ведь проблема незаконных гаражей актуальна для всей страны. Так что наши местные власти могут стать инициаторами важных поправок федеральных законов.

Сейчас же для того чтобы проверить: пустой гараж или в нем стоит авто, руководитель районный комиссии сверлят в стенах дырочки и глядят через них. О таком способе рассказал депутатам зам. главы Фрунзенского района Игорь Лобода.

В целом же в мэрии надеются на сознательность граждан. Всю информацию о незаконно размещенных гаражах можно найти на официальном сайте мэрии Vladimir-city.ru. Масштабная работа по вывозу незаконно установленных гаражей продолжится примерно через месяц, когда сойдет снег.

Более подробно дискуссию о проблеме незаконных гаражей можно посмотреть в нашем видеосюжете.