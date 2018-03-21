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Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск
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Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск 

Авторадио 2 часа назад
Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Минюст уже занимается разработкой соответствующих поправок, законопроект планируется направить в правительство в октябре. Сейчас обжаловать действия силовых структур можно, однако при наличии разрешения суда оперативно-розыскные мероприятия считаются легальными. При этом судебное разрешение и получить компенсацию невозможно. Европейский суд по правам человека признал это нарушением Конвенции о защите прав человека.
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