Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск 

Россияне смогут обжаловать решения суда, дающие силовым структурам право на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки. Минюст уже занимается разработкой соответствующих поправок, законопроект планируется направить в правительство в октябре. Сейчас обжаловать действия силовых структур можно, однако при наличии разрешения суда оперативно-розыскные мероприятия считаются легальными. При этом судебное разрешение и получить компенсацию невозможно. Европейский суд по правам человека признал это нарушением Конвенции о защите прав человека.