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В Новосибирске горожане падают на скользких тротуарах
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В Новосибирске горожане падают на скользких тротуарах 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С наступлением весны новосибирцы начали жаловаться на скользкие тротуары и пешеходные дорожки. В редакцию «АиФ — Новосибирск» с жалобами обратилось несколько горожан.
Особенно ситуация усложнилась в минувший вторник, 20 марта, когда сначала снег стал таять, а потом наступило резкое похолодание.
«Я живу в Кировском районе Новосибирска. До работы во вторник я не бежала, а катилась, — жалуется Татьяна Бессонова. — Пришлось затратить на дорогу вместо привычных 10 минут 20. На обратном пути меня встретил муж, и мы пару раз чуть не упали, пока дошли от остановки до дома.
За сутки было зарегистрировано 50 гололедных травм в ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи». Когда гололеда нет, людей с такими травмами за сутки поступает порядка 15.
На улице Римского-Корсакова раньше располагалось общество слепых, где людям с ограниченными возможностями по зрению предоставляли рабочие места. Сейчас там уже никто не работает, но многие из бывших работников предприятия проживают неподалеку. По улице установлены перила, но они засыпаны снегом всю зиму, поэтому люди со слабым зрением не смогут пройти там. К тому же, на тротуарах в этой местности сильный гололед.
«Баба Маша — подруга моей бабушки, — рассказала жительница Новосибирска Светлана Польская. — Она живет неподалеку, и в зимнее время года вообще не выходит на улицу, потому что понимает — самостоятельно справиться с дорогой от дома до магазина ей не под силу».
В том же районе установлен пешеходный переход, но вокруг него никто не расчищает сугробы. Поэтому люди, особенно с ограниченными возможностями, которые нередко ходят там, попросту не могут им воспользоваться.
Там же установлена специальная парковка, которую установили для людей с ограниченными возможностями. Но, за все холодное время года ее никто ни разу не расчистил.
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 Ещё 2 источника 
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