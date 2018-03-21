Только гитара и улыбка: как вьетнамец обошел пешком всю страну

Вьетнамская газета VnExpress опубликовала статью про жителя Хошимина , который однажды решил обойти всю страну пешком. Даем вам наш вольный, но от этого не менее точный перевод

На первый взгляд, Хо Нхат Ха не похож на профессионального спортсмена. У него нет мощной и красивой мускулатуры, и вам не придется смотреть не него снизу вверх, если захотите побеседовать. Вряд ли вы подумаете, что этот человек может пройти 2300 километров по всему Вьетнаму за 113 дней.

Но именно это он и сделал.

31-летний уроженец Хошимина долго мечтал о таком путешествии прежде чем осмелился воплотить мечту в реальность. Вариантов для путешественников во Вьетнаме много: самолеты здесь недорогие, автомобиль обойдется еще дешевле, но веселее всего, конечно же, на мотоцикле. Но пешком? Многие скажут, что это сумасшествие!

С этим и столкнулся Ха, когда год назад засобирался в путь. Ему пришлось готовиться к своему «сумасшедшему» путешествию, несмотря на ярые протесты со стороны семьи. Парень оставил свою стабильную работу, стал внештатником и начал тренироваться. Во время первой такой тренировки он пешком прошел 70 километров до соседней провинции, а во время второй — поднялся на Черную Деву — 996-метровую гору к северо-западу от Хошимина — и провел там ночь.

И вот, 18 октября 2017 года, Ха отправился в путь с тремя наборами одежды, 20 брусьями, гамаком, аптечкой и гитарой. Начав у Дворца Независимости в Хошимине, он поставил себе цель добраться до провинции Ха Джианг на севере Вьетнама.

Как будто этого испытания ему было недостаточно, Ха еще и решил не брать с собой никаких денег. На всякий случай он взял карту с миллионом донгов (44$), но старался жить на деньги, которые зарабатывал по пути, сочиняя песни для людей, которых встречал.

Каждый день Ха проходил около 30 километров, начиная в семь утра и заканчивая в шесть вечера. Правда, ближе к наступлению Тета пришлось ускориться, чтобы добраться до родного города к празднованию Лунного Нового года. Чтобы сэкономить, мужчина ел бутерброды и лапшу быстрого приготовления. Спал он везде, где мог найти приют, будь то рынок, строительная площадка, заброшенный дом или даже джунгли.

Ха вспоминает одну из ночей на рынке:

Я уже начал засыпать, когда меня разбудил рев мотоциклов и крики людей. Приехали наркоманы. Самое ценное, что у меня тогда было при себе, — это телефон, и я с ним уже почти распрощался.

К счастью, наркоманы ушли, и Ха снова заснул. Но ненадолго, потому что рынок открывается в 4 часа утра.

За все свое путешествие он воспользовался картой со спасительным миллионом только раз — в провинции Куанг Нгай пришлось снять 100 000 донгов (5$).

В ту ночь я хотел поиграть на гитаре, так как у меня закончились деньги. Но я встретил друга, который очень хотел помочь мне осмотреться. Я не мог сказать ему «нет», а потому пришлось снять эти 100 000 донгов, чтобы остановиться у него.

Теперь Ха вспоминает, что с самого начала даже и не надеялся, что у него получится преодолеть все выпадшие на его долю испытания одному. Фактически, одной из задач путешествия было узнать, насколько вьетнамские люди добры друг к другу. Долго ждать ответа на вопрос не пришлось. Многие незнакомые люди беседовали с ним, предлагали еду, знакомили с друзьями и родственниками.

Были времена, когда все было не так, как хотелось, но я научил себя всегда улыбаться и приветствовать людей на новых местах. Улыбка помогает нам разрешать самые сложные ситуации. Она дает нашему сердцу импульм, помогая ему преодолевать любые трудности.

Источник: VnExpress