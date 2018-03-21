«Когда стирать будет?»: фанаты считают, что Зейн Малик сделал тату в честь Джиджи Хадид

Один из самых известных молодых музыкантов Великобритании Зейн Малик решился на очередную татуировку. На этот раз артист украсил свое тело изображением черной розы, что поклонники связали с его недавним разрывом с супермоделью Джиджи Хадид.

Фанаты считают, что 25-летний Зейн Малик сильно огорчен из-за расставания с 22-летней манекенщицей Джиджи Хадид. Он никогда не был полным, но в последнее время сильно похудел, а также сделал татуировку на голове. По мнению большей части поклонников, таким образом певец решил увековечить память о возлюбленной.

Малик не стал скрывать от подписчиков новое изображение на своем звездном теле. Он продемонстрировал в своем микроблоге фото из тату-салона и черную розу с шипами, которая украсила его затылок. Экс-солист группы One Direction не сопровождал публикации грустными сообщениями, но на снимках он явно не выглядит счастливым.

Примечательно, что Зейн не первый раз посвящает тату девушкам, с которыми его связывали романтические отношения. На его руке уже есть рисунок в честь экс-невесты Перри Эдвардс. В соцсетях комментируют ситуацию: «Когда стирать весь это ужас будет? 25 лет, а на теле живого места нет». «Музыканты — натуры творческие, ждем очередную Джиджи». «Так тела не хватит, чтобы всем тату посвящать». «Хадид радуется, наверное». «Какой худой он стал, неужели и впрямь так переживает?»

У Зейна Малика большое количество татуировок — они украшают все части его тела. Известно, что среди знаменитостей много любителей рисунков на коже. Они часто посвящают росписи своим любимым, после расставания с которыми видоизменяют их. Как, к примеру, сделал голливудский актер Джонни Депп , который после разрыва с актрисой Вайноной Райдер «отредактировал» надпись «Вайнона навсегда» на «Вино навсегда».

Новые фото музыканта обеспокоили почитателей его внешности и таланта. Они считают, что инициатива разрыва отношений исходила от Джиджи Хадид, хотя бывшие влюбленные и отмечали, что остались друзьями. Как бы то ни было, одной из причин стало то, что из-за работы молодые люди редко виделись.