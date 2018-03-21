Ещё
Как Киев мог стать тюркским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Киев мог стать тюркским 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Государство Киевская Русь, сложившееся к IX веку нашей эры, по мнению многих исследователей, образовано в значительной мере на землях, ранее принадлежащих тюркским племенам. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, лингвистические и культурные исследования.
Доподлинно известно, что и сам Киев, и достаточно далеко расположенные города и населенные пункты, входящие в Киевскую Русь, заложены тюрками в IV-V веках нашей эры. Об этом говорят и названия самих местностей и рек и озёр, сохранившихся и несколько видоизменившихся с течением времени, но не поменявших свои корни и звучание.
Яркими примерами можно назвать Каширу, которая образована от двух тюркских корней — «ир — мужчина, каш» — бежать; Курган, который переводится как укрепление, неприступная возвышенность; Калуга, образована от глагола кэлу» — оставаться, селиться.
Орел, на самом деле, состоит из — «ели» — племена, и «ори» — овраги, ямы; Брянск происходит от «биринчи» — первый, главный; Коломна — от корня «колу», «кола» — руки, рука; Муром — от «мурамо» — песня, петь.
Такое же обозначение и происхождение имели и многие населенные пункты Тмутараканского княжества, существование которого на территории нынешнего Таманского полуострова доподлинно доказано.
Более того, некоторые исследователи считают, что и название «Киев» может иметь под собой тюркские корни, будучи образованным от грамматического корня слова «Киоба» — буквально «отторгнутый, отрезанный».
Кириллица: последние новости
У каких русских фамилий дворянское происхождение Что нужно знать о Великом каноне Андрея Критского Что сделает Путин на своём четвертом сроке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Как Путин поступит с Собчак после выборов577
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге6
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье57
Грудинин представил Путину свою программу124
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение