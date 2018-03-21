Как Киев мог стать тюркским

Государство Киевская Русь, сложившееся к IX веку нашей эры, по мнению многих исследователей, образовано в значительной мере на землях, ранее принадлежащих тюркским племенам. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, лингвистические и культурные исследования.

Доподлинно известно, что и сам Киев, и достаточно далеко расположенные города и населенные пункты, входящие в Киевскую Русь, заложены тюрками в IV-V веках нашей эры. Об этом говорят и названия самих местностей и рек и озёр, сохранившихся и несколько видоизменившихся с течением времени, но не поменявших свои корни и звучание.

Яркими примерами можно назвать Каширу , которая образована от двух тюркских корней — «ир — мужчина, каш» — бежать; Курган , который переводится как укрепление, неприступная возвышенность; Калуга , образована от глагола кэлу» — оставаться, селиться.

Орел , на самом деле, состоит из — «ели» — племена, и «ори» — овраги, ямы; Брянск происходит от «биринчи» — первый, главный; Коломна — от корня «колу», «кола» — руки, рука; Муром — от «мурамо» — песня, петь.

Такое же обозначение и происхождение имели и многие населенные пункты Тмутараканского княжества, существование которого на территории нынешнего Таманского полуострова доподлинно доказано.

Более того, некоторые исследователи считают, что и название «Киев» может иметь под собой тюркские корни, будучи образованным от грамматического корня слова «Киоба» — буквально «отторгнутый, отрезанный».