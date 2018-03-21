Сотрудник «Зеленстроя» получил компенсацию за незаконное увольнение

В минувшем году городские власти уделяли большое внимание сокращению штата муниципальных предприятий. Под него попал и «Зеленстрой». Не все сотрудники покинули предприятие «миром». Несколько исков рассматривается в суде.

Так, 6 марта Советский районный суд поставил точку в деле об увольнении юрисконсульта. По словам мужчины, о расторжении трудового договора ему не сообщили за две недели. Кроме того, уволили уже после написания заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Незаконные действия работодателя причинили юрисконсульту и его многодетной семье нравственные страдания, это отразилось на их настроении накануне новогодних праздников. Мужчина потребовал восстановить его на работе, компенсацию морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.

В суде представитель МУПа заявил, что истец злоупотребляет своими правами, поскольку сам уклонялся от получения извещений об увольнении. Судебные расходы на оплату юридических услуг также просили оставить без удовлетворения, поскольку истец имеет юридическое образование и, работая у ответчика, представлял интересы предприятия по трудовым спорам.

Суд признал незаконным прекращение трудового договора с работником. Решено восстановить его в должности, взыскать с МУП «Зеленстрой» компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и расходы на оплату юридических услуг в размере 5000 рублей.