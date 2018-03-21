Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, по итогам тайного голосования участников председателем молодежного отделения ассоциации стала ямальская певица Надежда Сэротэтто.
«Сегодня молодежь — это самая активная, яркая и энергичная аудитория, со своим мировоззрением и взглядами. От инициативы каждого из вас, от вашей ответственной гражданской позиции, глубокой порядочности во многом зависят формирование правовой культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими на Ямале и в нашей многонациональной стране», — отметила директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Инна Сотруева.
Самым активным ячейки, студентам и работающей молодежи были вручены памятные сувениры, благодарности и благодарственные письма президента ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Ассоциации «Ямал — потомкам!».