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Томичи проголосовали за благоустройство Лагерного сада в этом году
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Томичи проголосовали за благоустройство Лагерного сада в этом году 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Абсолютным лидером рейтингового голосования стал Лагерный сад. Второе место в рейтинге заняла Михайловская роща. Эти объекты будут благоустроены уже в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, голосование проходило еще в шести муниципалитетах региона.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, томичи также отдали предпочтение бульвару имени Кирова и созданию пешеходной зоны в переулке Томском на Новособорной. Мэр Томска Иван Кляйн отметил, что окончательное решение по благоустройству объектов будет принимать специальная комиссия мэрии Томска.
Напомним, что всего на голосование было представлено 54 общественных пространства, 16 из которых расположены в областном центре. Горожанам предстояло выбрать четыре из них. В голосовании приняли участие более 40 тысяч жителей Томска.
Фото: Wikimedia Commons, Артём Полоз.
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