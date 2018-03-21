В Ростове с 10 апреля из-за ремонта дорог ограничат движение на нескольких улицах

Так, из-за ремонта проезжей части пр. Королева на участке от пр. Космонавтов до ул. Орбитальная и от ул. Вавилова до моста Неклиновский спуск, пр. Космонавтов на участке от ул. Волкова до ул. Орбитальная и пер. Университетский на участке от ул. Седова до жилого дома № 30 с 10 апреля по 15 мая будет ограничено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба города.

Кроме этого будет выполнен ремонт тротуаров. Также, в этот период времени будут проведены ремонтные работы тротуара на пр. Соколова на участке от ул. Пушкинская до ул. Б. Садовая и по пер. Семашко на этом же участке будет ограничено движение транспортных средств по правой полосе движения.