Вечный поиск. Как ученые находят неизвестную жизнь на Земле

Исследование космоса и поиск жизни в нем неизбежно связано с научно-техническим прогрессом. Он требует ресурсов Земли и знаний, которые мы можем получить у себя «дома». Но мы уже сейчас знаем, как добыть ресурсы из небесных тех, а жизни, хотя в самых примитивных ее проявлениях, не было обнаружено нигде. Поняв, насколько ценной может быть каждая бактерия и ее способность к выживанию, взглянем по-новому на привычную среду. Оказывается, еще не все проявления жизни изучены на нашей планете.

Взгляд под ноги и в будущее

Согласно исследованию ученых из Калифорнии, за один только 2017 год было к природному разнообразию форм жизни на нашей планете было добавлено 85 видов, включая 16 видов растений, три вида скорпиона, 10 видов акул, 22 — рыб и т.д.

Наиболее многообещающими районами для поиска новых видов на нашей планете являются глубины мирового океана и труднодоступные регионы, где редко ступает нога человека.

Одним из таких мест является Марианская впадина — океанический глубоководный желоб в западной части Тихого океана. Именной в ней находится так называемая «Бездна Челленджера» — самая глубокая точка на поверхности Земли — 10994 метра. Впервые дна «Бездны Челленджера» в 1960 году достигли швейцарский инженер Жак Пикар и капитан ВМС США Дон Уолш. В ходе погружения экипажем был подтверждено, что даже в самой «глубокой» точке планеты, где давление в 1000 раз превышает давление на поверхности, есть жизнь — как минимум, речь идет о голотуриях или морских огурцах, а также о фораминиферах — одноклеточных организмах.

Другим примером идеального места для обоснования необходимости исследования океанов является Мексиканский залив.

Существенное продвижение в исследовании жизненного разнообразия в этом регионе дала, как ни парадоксально, экологическая катастрофа. В 2010 году на океанской нефтяной платформе транснациональной нефтегазовой компания British Petroleum в результате взрыва более 3 млн баррелей нефти вылилось в Мексиканский залив.

После выплаты многомиллиардных компенсаций в BP пришли к выводу, что необходимо иметь больше данных относительно среды, в которой ведется нефтедобыча и на добровольной основе выделили $500 млн на исследование Мексиканского залива.

С тех пор прошло семь лет, за которые ученые обнаружили, что в Заливе проживает порядка 60 видов рыб, которые ранее не были замечены в этой области мирового океана. Кроме того, были открыты по крайней мере семь новых видов.

Также для исследователей разнообразия форм жизни на Земле привлекательны удаленные регионы — в частности, бассейн реки Меконг в Азии и тропики в Южной Америке.

Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Леса Юго-западного Китая Камбоджи скрывают удивительное разнообразие видов. В 2015 году в этом регионе были обнаружены и описаны 163 вида, включая амфибий, рептилий и растения. Аналогичные богатства в вопросе жизни были найдены в Амазонии, где за два года открыли в общей сложности 381 новый вид, в том числе 20 млекопитающих и 19 рептилий.

Более того, природа не стоит на месте и продолжает эволюционировать прямо у нас на глазах. Один из наиболее ярких примеров — поведение комаров в лондонском метро. Новый вид насекомых не только не впадает в спячку в зимние периоды, но и не нуждается в крови для самовоспроизводства.

Даже работа организма человека (особенно мозга) остается до конца не изученной, а медики до сих пор обнаруживают новые органы, например, брыжейку — часть пищеварительной системы человека, которая получила новую классификацию и стала органом. Что говорить о каких-либо широкомасштабных космических одиссеях, даже не зная, в каких условиях могут зародиться организмы, и, следовательно, на каких небесных телах их стоит искать?

Собираясь к Марсу или готовясь, может быть, к более далеким космическим перелетам, важно знать, как организм человека будет реагировать на новую среду, длительное пребывание в невесомости или в условиях ограниченной свободы передвижения. Могут ли методы редактирования генома помочь бороться с радиацией и трудностями космического полета? Или, по крайней мере, какие тренировки стоит подобрать и что за растения или животных взять с собой? Это станет возможным лишь после проведения массы соответствующих экспериментов, и в основном здесь, на Земле, часто учась у местных флоры, фауны и микроорганизмов.

Можно найти жизнь в Солнечной системе, среди звезд, а также продолжить изучение земных обитателей. Но все-таки, что же дальше? Продолжая исследовать Землю и космос, вкладывая средства в миссии, которые, вероятно, не принесут нам сиюминутных выгод, но массу новых знаний, можем ли сказать, что готовы к чему-то новому? Ведь «бросать деньги на солнечный ветер» — участь либо обеспеченных одиночек, либо крупных государственных компаний. Их подходы могут различаться, зависеть от политики или личных предпочтений и убежденностей, но кажется, что сама даже теоретическая возможность однажды произнести заветное «мы не одни во Вселенной» того стоит. Иногда очень дорого.