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Российские и японские парламентарии летом проведут выездное совещание в Якутске
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Российские и японские парламентарии летом проведут выездное совещание в Якутске 

ТАСС 3 часа назад
ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Парламентарии РФ и Японии в конце июня проведут в Якутске выездное совещание, чтобы обсудить вопросы межпарламентского и межрегионального взаимодействия. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.
"Выездное совещание консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Совета Федерации и японо-российского «Дискуссионного клуба» Палаты советников (верхняя палата — прим. ТАСС) парламента Японии состоится в Якутске 22 — 24 июня", — рассказал Васильев.
По словам Васильева, выездное совещание пройдет в Якутске по предложению сенатора от Якутии Александра Акимова, представляющего регион в верхней палате Федерального собрания.
"Будут обсуждены вопросы межпарламентского и межрегионального взаимодействия двух стран. Мы готовим материалы для включения в повестку совещания вопросов, касающихся Якутии. Даты проведения сопряжены с проведением в столице региона национального праздника встречи лета — Ысыаха. Думаю, что они смогут познакомиться с культурой и традициями народов Якутии", — рассказал Васильев.
2018 год объявили перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Основная цель его проведения — дальнейшее развитие и укрепление российско-японских отношений. В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы.
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