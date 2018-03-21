Российские и японские парламентарии летом проведут выездное совещание в Якутске

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Результаты анализа ОЗХО проб вещества из Солсбери ожидаются через две недели

Глава ФАНО: закон о науке должен отвечать на вопрос, как идею довести до ее реализации

ФСБ не рассматривает сообщения в мессенджерах как охраняемую законом тайну