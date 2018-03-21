«Продай почку ребёнка»: коллекторы атаковали звонками новосибирца из-за долга в 19 тысяч

Новосибирцу Артуру Пушинскому угрожают коллекторы из-за долга в 19 тысяч рублей: один из звонивших намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти».

«Мне коллектор позвонил, [сказал] что «если нет денег, продай почку ребёнка». Последовали оскорбления жены, ребёнка, угрозы. «Самое трудное, — говорит, — это когда родители хоронят своих детей». Жене пообещали зубы повыбивать», — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Артур Пушинский.

По словам мужчины, у него долги по нескольким микрозаймам — брал он их в разных организациях.

«На протяжении года пользовался микрозаймами. Жена была в декрете, я как мог тянул пока, сейчас просто нет возможности тянуть. Жена вышла на работу недавно У меня пять-семь, наверное, их — микрозаймов. Я в течение года все их гасил, а сейчас не могу И квартира съёмная», — пояснил Артур Пушинский.

Как утверждает должник, при просрочке ему чаще всего удаётся договориться с коллекторами: большинство из них во время звонков просто интересуется, когда собеседник вернёт деньги. С реальными угрозами Артур Пушинский, по его словам, столкнулся после того, как в начале февраля занял денег на сайте SmartCredit и просрочил выплату долга.

Сначала стали поступать SMS с угрозами, а потом начались звонки. Чаще всего мужчина не брал трубку, но 18 марта ответил на звонок и услышал угрозы от сотрудника коллекторского агентства «Альянс» — именно так представился собеседник. Коллектор поинтересовался, когда должник выплатит долг фирме «Смарт», и стал намекать Пушинскому на неприятности, которые могут произойти с его женой и ребёнком.

«Мы работаем по беспределу», — предупредил звонивший.

Как пояснил Артур Пушинский, сумма в 19 тысяч рублей, которую потребовал от него коллектор, больше чем в три раза превышает ту, которую он занимал на сайте, — за время просрочки набежала пеня.

Корреспондент НГС позвонила по номеру, с которого, по словам Артура Пушинского, ему поступили угрозы. На звонок ответил мужчина, который сообщил, что это его личный номер и что он не имеет никакого отношения к коллекторскому агентству «Альянс».

В разговоре с Пушинским фигурирует компания «Смарт», но сам должник утверждает, что брал займы через сайт SmartCredit. В юридическом отделе микрофинансовой компании «Смартмани.ру», которой принадлежит сервис, корреспондента НГС заверили, что при работе с должниками соблюдают законы и сотрудничают только с теми коллекторскими агентствами, которые внесены в реестр Федеральной службы судебных приставов.

«Мы напрямую, естественно, не слушаем разговоры, чем они занимаются, но, соответственно, мы видим, что они в реестре находятся ФССП и должны соблюдать действующее законодательство», — пояснили в «Смартмани.ру».

В микрофинансовой компании также добавили, что с коллекторским агентством «Альянс» не работают.

В прошлом году на угрозы коллекторов пожаловался ещё один новосибирец: он оформил микрокредит в размере 2700 рублей и не вернул деньги в срок. После этого его «Ладу» расписали надписями «верни деньги» и «мошенник».